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Коммерческая недвижимость с видом на море в Orihuela, Испания

4 объекта найдено
Коммерческая в Orihuela, Испания
Коммерческая
Orihuela, Испания
1 000 м²
€ 11,000,000
Испания Провинция Барселона Ресторан на первой линии от моря Один…
Отель в Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
€ 6,500,000
Испания Коста Брава Отель 3*** на первой линии Вели…
Коммерческая в Orihuela, Испания
Коммерческая
Orihuela, Испания
360 м² 1 Этаж
€ 1,450,000
Испания Коста Брава &nbsp; Ресторан на первой линии &nbsp; Про…
Коммерческая в Orihuela, Испания
Коммерческая
Orihuela, Испания
199 м²
€ 950,000
Испания Коста Дорада &nbsp; Ресторан на набережной &nbsp; Оче…
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