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Коммерческая недвижимость в Orihuela, Испания

51 объект найдено
Доходный дом в Orihuela, Испания
Доходный дом
Orihuela, Испания
600 м²
€ 1,200,000
Испания Коста Дорада г.Калафель Доходный дом в 100м от пляжа Ж…
Коммерческая 3 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Коммерческая 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
1 ванных комнат 83 м²
€ 317,089
Магазин готов к эксплуатации в Деэса де Кампоамор в Ориуэла Коста . Он продается полностью о…
Коммерческая 4 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Коммерческая 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
100 м²
€ 199,900
Салон красоты бизнес в эксплуатации находится в зоне высокого воздействия и движения в Ла Ze…
Отель 15 спален в Dehesa de Campoamor, Испания
Отель 15 спален
Dehesa de Campoamor, Испания
3 000 м²
€ 12,000,000
Продаётся гостиница в Ориуэла Косте в районе La Zenia. Общая площадь 3000.00 м2, участок 174…
Коммерческая в Villa Martin, Испания
Коммерческая
Villa Martin, Испания
€ 3,255,000
Продаётся коммерческое помещение в San Miguel de Salinas в районе Urb. villamartin. Общая пл…
Коммерческая 1 ванная в Dehesa de Campoamor, Испания
Коммерческая 1 ванная
Dehesa de Campoamor, Испания
1 ванных комнат 120 м²
€ 270,000
Продаётся коммерческое помещение в Ориуэла Косте в районе Cabo Roig. Общая площадь 120.00 м2…
Коммерческая в La Zenia, Испания
Коммерческая
La Zenia, Испания
2 700 м²
€ 2,835,000
Продаётся коммерческое помещение в Ориуэла Косте в районе Los Dolses. Общая площадь 2700.00 …
Коммерческая 6 ванных в Villa Martin, Испания
Коммерческая 6 ванных
Villa Martin, Испания
6 ванных комнат 1 100 м²
€ 2,700,000
Мы представляем этот великолепный ресторан, расположенный всего в 8 минутах езды на машине о…
Коммерческая в La Zenia, Испания
Коммерческая
La Zenia, Испания
34 м² -1 Этаж
€ 13,000
ОГРОМНЫЙ ГАРАЖ, ИДЕАЛЬНЫЙ ДЛЯ БОЛЬШОГО АВТОМОБИЛЯ, И ОСОБЕННО, ЕСЛИ ВЫ СТРАХИВАЕТЕ В ГОЛЬФ, …
Коммерческая в Dehesa de Campoamor, Испания
Коммерческая
Dehesa de Campoamor, Испания
125 м²
€ 150,000
Продаётся коммерческое помещение в Ориуэла Косте в районе La Zenia. Общая площадь 125.00 м2,…
Коммерческая 1 спальня в Dehesa de Campoamor, Испания
Коммерческая 1 спальня
Dehesa de Campoamor, Испания
1 ванных комнат 93 м²
€ 218,500
Коммерческое помещение в Ла Зения, Ориуэла Коста. Находится в районе рядом со всеми видами …
Коммерческая в Orihuela, Испания
Коммерческая
Orihuela, Испания
166 м²
€ 449,900
Дискотека на продажу в Вильямартин. Дискотека-бар на площади Пласа-де-Вильямартин, площадью …
Отель 163 комнаты в Orihuela, Испания
Отель 163 комнаты
Orihuela, Испания
163 Количество комнат
€ 9,000,000
Испания Коста Брава Отель 3* в нескольких метрах от пляжа СРОЧНАЯ П…
Отель в Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
€ 2,500,000
Испания Коста Брава Отель 3* в 5 мин от набережной Отель в…
Отель в Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
€ 2,500,000
Испания Коста Брава Отель с крытым бассейном Отель располож…
Отель в Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
2 277 м²
€ 3,045,000
Испания Коста Брава Отель 3*** в 450м от пляжа Площадь отел…
Отель в Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
€ 3,150,000
Испания Коста Брава Льорет -де-Мар Отель 3* рядом с г. Льорет-де-Мар …
Отель в Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
4 490 м²
€ 4,600,000
Испания Коста Брава провинция Жирона г.Эмпуриабрава Отель - старин…
Отель в Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
1 278 м²
€ 2,800,000
Испания провинция Жирона Отель-усадьба с термальным источником …
Отель в Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
€ 2,700,000
Испания Коста Брава Отель в туристическом городе Отель 1* в…
Отель в Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
560 м²
€ 3,150,000
Испания Коста Брава провинция Жирона Элитный отель-усадьба …
Отель в Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
€ 1,400,000
Испания Коста Брава Апарт-отель в 200м от пляжа Уютный апар…
Отель в Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
€ 2,500,000
Испания Коста Брава Отель на первой линии от моря Пляжный о…
Отель в Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
€ 1,300,000
Испания Коста Брава Отель рядом с морем и гольф клубом …
Коммерческая в Orihuela, Испания
Коммерческая
Orihuela, Испания
1 000 м²
€ 11,000,000
Испания Провинция Барселона Ресторан на первой линии от моря Один…
Отель в Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
3 350 м²
€ 15,000,000
Испания Коста Дорада Отель 4**** на первой линии от моря …
Отель в Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
€ 7,500,000
Испания Коста Бланка Апартотель всего в 50м от пляжа Ую…
Отель в Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
€ 4,000,000
Испания Коста Дорада Отель 4**** на первой линии от моря …
Отель в Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
2 000 м²
€ 3,000,000
Испания Коста Бланка Отель 2** с теннисными кортами Спортив…
Отель в Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
1 800 м²
€ 2,500,000
Испания Коста Брава Отель с внутренним двориком Отель 1*в ц…
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