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Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в Испании

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9 объектов найдено
Офисв Altea, Испания
Офис
Altea, Испания
96 м²
€ 495,000
ОписаниеСтильный офис в Altea Hills.Расположение: ALTEA HILLS – один из самых известных и пр…
Отель 30 спаленв Periana, Испания
Отель 30 спален
Periana, Испания
30 Количество комнат 99 м²
€ 2,750,000
Гостиница на продажу в Periana, с 30 спальня, 15 ванная и характеристики бассейн (Частный), …
Коммерческая 28 спаленв Pilar de la Horadada, Испания
Коммерческая 28 спален
Pilar de la Horadada, Испания
28 ванных комнат 885 м²
€ 950,000
Редкая и уникальная инвестиционная возможность в провинции Аликанте приобрести частично пост…
Отельв Sabinanigo Alto, Испания
Отель
Sabinanigo Alto, Испания
1 350 м²
€ 1,690,000
ОписаниеРентабельный Отель 3* в горах Каталонии – 1,69 млн.Евро, рентабельность – 10%!Местор…
Отель 11 спаленв Sant Antoni de Calonge, Испания
Отель 11 спален
Sant Antoni de Calonge, Испания
3 490 м² Количество этажей 3
€ 5,650,000
Продается уникальный комплекс, включающий в себя мини-отель с рестораном, а также суперсовре…
Отельв Испания, Испания
Отель
Испания, Испания
1 208 м²
€ 1,190,000
В продаже комплекс зданий - отель и 10 туристических апартаментов с общей облагороженной тер…
Отельв Sabinanigo Alto, Испания
Отель
Sabinanigo Alto, Испания
3 450 м²
€ 2,500,000
ОписаниеПродажа горнолыжного 3* отеля в Испании : 2,5 млн евро с 6,4% рентабельности .Отель …
Ресторан, кафев Aspe, Испания
Ресторан, кафе
Aspe, Испания
160 м²
€ 880,000
ОписаниеПродажа ресторана на первой линии моря в Аликанте: 880.000 Евро!!!Новый ресторан с у…
Отель 42 комнатыв Испания, Испания
Отель 42 комнаты
Испания, Испания
42 Количество комнат
€ 3,000,000
Предлагается вашему вниманию отель с видом на горы в Кальпе, Испания, Коста-Брава. Курорт…

Регионы с недвижимостью на продажу

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