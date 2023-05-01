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Отели с бассейном в Moianes, Испания

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6 объектов найдено
Отель в Monistrol de Calders, Испания
Отель
Monistrol de Calders, Испания
€ 19,000,000
ОписаниеПродажа 3* Отеля в центре Барселоны, 19,0 млн.€, 5% рентабельность!Месторасположение…
Отель в Monistrol de Calders, Испания
Отель
Monistrol de Calders, Испания
€ 4,750,000
ОписаниеПродажа 2* Отеля в центре Барселоны, 4,75 млн. €, 5,5% рентабельность!Расположение: …
Отель в Monistrol de Calders, Испания
Отель
Monistrol de Calders, Испания
720 м²
€ 2,750,000
ОписаниеПродажа Бутик-Отеля в самом центре Барселоны, 2.750.000 €Элегантный бутик-отель зани…
Отель 30 спален в Monistrol de Calders, Испания
Отель 30 спален
Monistrol de Calders, Испания
1 500 м²
€ 10,000,000
ОписаниеПродажа нового отеля 3* в центре Барселоны, 10 млн евро!!!Отель 2016 года на 30 номе…
Отель 18 спален в Monistrol de Calders, Испания
Отель 18 спален
Monistrol de Calders, Испания
1 000 м²
€ 6,500,000
ОписаниеПродаётся Отель 2* в центре Барселоны.Состоит из 18 номеров, рассчитанных на 50 чело…
Отель в Monistrol de Calders, Испания
Отель
Monistrol de Calders, Испания
4 000 м²
€ 25,000,000
ОписаниеПродажа отеля 4* в Барселоне 100 номеров 25 млн. Евро!!! Рентабельный Отель в Барсел…
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