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Коммерческая недвижимость в Марбелья, Испания

19 объектов найдено
Коммерческая в Марбелья, Испания
Коммерческая
Марбелья, Испания
193 м²
€ 1,850,000
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ РЕСТОРАН В ПУЭРТО БАНУС, МАРБЕЛЬЯ! Площадь застройки: 193 м². Те…
Коммерческая в Марбелья, Испания
Коммерческая
Марбелья, Испания
€ 3,665,000
Невероятный панорамный вид на море на продажу в Ла Каролине, Золотая Миля. Поистине уникальн…
Коммерческая в Urbanizacion La Mairena, Испания
Коммерческая
Urbanizacion La Mairena, Испания
€ 176,880
Жилой участок, Ла Кала Гольф, Коста дель Соль. Сад / участок 1608м². площадь застройки: 321м2
Коммерческая в Марбелья, Испания
Коммерческая
Марбелья, Испания
€ 5,950,000
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК НА ПРОДАЖУ В Каскада де Камохан, МАРБЕЛЬЯ Земельный участок на продажу в К…
Коммерческая 1 спальня в Марбелья, Испания
Коммерческая 1 спальня
Марбелья, Испания
125 м²
€ 490,000
Продаётся локаль. Расположен в туристическом центре Марбельи, в здании которое находится на…
Коммерческая в Марбелья, Испания
Коммерческая
Марбелья, Испания
€ 500,000
Эти участки, расположены на востоке Марбельи, в урбанизации Лос Альтос де лос Монтерос (такж…
Коммерческая в Марбелья, Испания
Коммерческая
Марбелья, Испания
529 м²
€ 795,000
Море
Коммерческая в Марбелья, Испания
Коммерческая
Марбелья, Испания
1 881 м²
€ 5,490,000
Цена за участок + проект архитектор дизайн и лицензия на строительство: € 5 900 000 Цена на …
Коммерческая в Марбелья, Испания
Коммерческая
Марбелья, Испания
€ 2,750,000
ПРЕВОСХОДНЫЙ БОЛЬШОЙ УЧАСТОК С ВИДОМ НА МОРЕ, “LA QUINTA DE SIERRA BLANCA”, ЗОЛОТАЯ МИЛЯ, МА…
Коммерческая в Марбелья, Испания
Коммерческая
Марбелья, Испания
101 м²
€ 299,000
Комерческое помещение 101м2, в настоящее время открыт , как кафе-бар в Пуэрто-Банусе работае…
Коммерческая в Марбелья, Испания
Коммерческая
Марбелья, Испания
213 м²
€ 370,000
Уникальное коммерческое помещение,которое находится в хорошем месте. Это хороший шанс для то…
Коммерческая в Марбелья, Испания
Коммерческая
Марбелья, Испания
€ 800,000
В центре самой Марбельи вы можете приобрести большой участок и построить дом своей мечты. 2…
Коммерческая 1 спальня в Марбелья, Испания
Коммерческая 1 спальня
Марбелья, Испания
514 м²
€ 4,200,000
Замечательное коммерческое помещение, в настоящее время - роскошный мебельный бизнес и магаз…
Коммерческая в Марбелья, Испания
Коммерческая
Марбелья, Испания
227 м²
€ 1,000,000
УЧАСТОК С ВИДОМ НА МОРЕ, ПЛАНАМИ, РАЗРЕШЕНИЯМИ В КЛУБЕ ЛАС-ЛОМАС-ДЕЛЬ-МАРБЕЛЬЯ, ЗОЛОТОЙ МИЛЕ…
Коммерческая в Марбелья, Испания
Коммерческая
Марбелья, Испания
223 м²
€ 1,000,000
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В LAS LOMAS DEL MARBELLA CLUB, ЗОЛОТАЯ МИЛЯ Предлагаемый участок площадью…
Коммерческая в Марбелья, Испания
Коммерческая
Марбелья, Испания
340 м²
€ 390,000
помещение - Málaga (Hipercor) , Общая площадь 340m2
Коммерческая 2 спальни в Марбелья, Испания
Коммерческая 2 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат
€ 1,100,000
Отель в Марбелья, Испания
Отель
Марбелья, Испания
10 200 м²
€ 36,000,000
ОписаниеПродажа 5* Спа-Отеля в Марбелье : 150 номеров 36 млн. евро!!!Расположен на побережье…
Отель в Марбелья, Испания
Отель
Марбелья, Испания
25 433 м²
€ 25,000,000
ОписаниеУникальная инвестиционная возможность!Продажа легендарного, знаменитого 5* Гостиничн…
Недвижимость в Марбелье — разумная инвестиция и возможность хорошо зарабатывать на сдаче в аренду

Марбелья — уникальный городок на юге Коста-дель-Соль. Считается самым престижным курортом Испании и успешно конкурирует с Французской Ривьерой. Знаковые достопримечательности:

  • Старый Квартал;
  • мозаичные витражи Вилья де Рио Верде;
  • Муниципальный музей;
  • Музей Бонсай.

Недвижимость в Марбелье ценится высоко и подчеркивает статус владельца.

Чем привлекательна Марбелья

Испанский курорт любят за роскошные пейзажи, отличную экологическую обстановку и мягкий климат. В январе средняя температура составляет +10...12°C. В разгар летнего сезона солнце разогревает воздух до +25°C. Поток состоятельных туристов со всего мира не иссякает круглый год. Сдавать по выгодной цене в аренду недвижимость в Марбелье можно постоянно.

Где покупать недвижимость в Марбелье

Фешенебельные виллы располагаются на знаменитой Золотой Миле. В центральной части города на территории красивого сквера Avenida de Mar продаются шикарные апартаменты с обстановкой и без. На приобретение в одном из местных банков можно получить ипотечный кредит. Для этого нужно предоставить документы, подтверждающие наличие постоянного дохода.

Почему недвижимость в Марбелье стоит купить

Покупка жилья в прибрежном курортном городе — это удачное вложение денег. Рынок недвижимости здесь стабилизировался и демонстрирует устойчивую тенденцию к росту. Наличие в собственности квартиры или дома дает возможность претендовать на ВНЖ в Испании.

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