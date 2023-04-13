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Купить коммерческую недвижимость с видом на море в Malaga, Испания

Estepona
13
Марбелья
9
Almogia
8
12 объектов найдено
Отельв Almogia, Испания
Отель
Almogia, Испания
12 300 м²
€ 22,000,000
ОписаниеПродажа Отеля 3* на 1-ой линии моря на Коста дель Соль, 189 номеров, 22 млн.€, 6% ре…
Отельв Almogia, Испания
Отель
Almogia, Испания
€ 25,000,000
ОписаниеПродажа уникального Отеля 4* на первой линии побережья Коста дель Соль, 272 номеров,…
Отельв Almogia, Испания
Отель
Almogia, Испания
10 500 м²
€ 20,500,000
ОписаниеПродажа Отеля 4* на Коста дель Соль, 243 номера, 20,5 млн.€, 6% рентабельность! Отел…
Отель 687 спаленв Almogia, Испания
Отель 687 спален
Almogia, Испания
€ 108,000,000
ОписаниеДля серьезных инвесторов: лот из трёх Отелей 4* на первой линии моря в Испании, 687 …
Отельв Марбелья, Испания
Отель
Марбелья, Испания
10 200 м²
€ 36,000,000
ОписаниеПродажа 5* Спа-Отеля в Марбелье : 150 номеров 36 млн. евро!!!Расположен на побережье…
Отельв Almogia, Испания
Отель
Almogia, Испания
19 000 м²
€ 41,900,000
ОписаниеПродажа Отеля 4* на первой линии Коста дель Соль в Испании: 41.9 млн евро, 260 номер…
Отельв Almogia, Испания
Отель
Almogia, Испания
16 970 м²
€ 17,770,000
ОписаниеПродажа Отеля 4* на первой линии моря в Испании: 228 номеров, 17.770 млн. евро, 6% р…
Отельв Almogia, Испания
Отель
Almogia, Испания
13 800 м²
€ 21,300,000
ОписаниеПродажа отеля 4* в Испании на первой линии моря, 280 номеров, 21.3 млн. евро, 6% рен…
Отельв Almogia, Испания
Отель
Almogia, Испания
22 500 м²
€ 31,000,000
ОписаниеПродажа лота из 2-х Отелей 3* и 4* на 400 номеров, 31 млн.€, 7% рентабельность!Стоим…
Отельв Марбелья, Испания
Отель
Марбелья, Испания
25 433 м²
€ 25,000,000
ОписаниеУникальная инвестиционная возможность!Продажа легендарного, знаменитого 5* Гостиничн…
Отельв Mijas, Испания
Отель
Mijas, Испания
€ 74,000,000
ОписаниеОтличное инвестиционное предложение: Лот из трех Отелей 4*, 768 номеров за 74 млн.€ …
Коммерческая 6 спаленв Марбелья, Испания
Коммерческая 6 спален
Марбелья, Испания
936 м²
€ 2,000,000
Восхитительный бутик-отель расположен на холмах Марбельи, в урбанизации Рио Реал рядом с гол…

Параметры недвижимости в Malaga, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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