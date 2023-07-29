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Коммерческая недвижимость с видом на горы в Malaga, Испания

Estepona
12
Марбелья
3
2 объекта найдено
Коммерческая в Benalmadena, Испания
Коммерческая
Benalmadena, Испания
Площадь 11 000 м²
Этаж 3/3
Коммерческая Недвижимость в Андалузском Стиле Для Организации Отеля или Спа Коммерческая не…
€ 8,500,000
Отель 30 спален в Малага, Испания
Отель 30 спален
Малага, Испания
Комнаты 30
Площадь 99 м²
Гостиница на продажу в Periana, с 30 спальня, 15 ванная и характеристики бассейн (Частный), …
€ 2,750,000

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