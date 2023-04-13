Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Андалусия
  4. Malaga
  5. Производственные помещения

Купить производственное здание с видом на море в Malaga, Испания

Estepona
1
Производство В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая 3 спальнив Aspe, Испания
Коммерческая 3 спальни
Aspe, Испания
2 ванных комнат
€ 85,000
Коммерческое помещение в Аликанте ID D12516
Ресторан, кафев Барселона, Испания
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
1 466 м²
€ 10,799,605
Коммерческое помещение в элитном районе города Барселона - Сан Жерваси. Эмблематическ…
Коммерческаяв Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
87 м²
€ 67,900
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Playa del cura. Общая площадь 87.00 м…
Офисв Paterna, Испания
Офис
Paterna, Испания
1 803 м²
€ 2,155,650
Просторный и св…
Коммерческаяв Барселона, Испания
Коммерческая
Барселона, Испания
491 м²
€ 989,964
Коммерческое помещение в шаге от Пасео де Грасия и проспекта Диагональ в районе Эшамп…
Отельв Барселона, Испания
Отель
Барселона, Испания
610 м²
€ 2,429,911
Хостел в районе Орта-Гинардо города Барселона. Отличное место расположение в тихом ра…
Коммерческаяв Испания, Испания
Коммерческая
Испания, Испания
€ 4,778,573
Отличная винодельня расположена в районе Арафо, на острове Тенерифе, Испания. В собственност…
Коммерческая 1 спальняв Марбелья, Испания
Коммерческая 1 спальня
Марбелья, Испания
2 Количество комнат 125 м²
€ 488,225
Продается локально. Отель расположен в туристическом центре Марбельи, в здании на знаменито…
Коммерческаяв Бенидорм, Испания
Коммерческая
Бенидорм, Испания
80 м²
€ 200,000
Продается отличнный офис площадью 80м2 в оживленном районе города Бенидорм, рядом с самой вы…
Отель 7 ванныхв Union Hill-Novelty Hill, США
Отель 7 ванных
Union Hill-Novelty Hill, США
7 ванных комнат 147 м²
€ 1,574,942
Небольшой очаровательный отель расположился недалеко от центра Марбельи, в 600 метрах …
Коммерческая 6 ванныхв Villa Martin, Испания
Коммерческая 6 ванных
Villa Martin, Испания
6 ванных комнат 1 100 м²
€ 2,700,000
Мы представляем этот великолепный ресторан, расположенный всего в 8 минутах езды на машине о…
Офисв Торревьеха, Испания
Офис
Торревьеха, Испания
400 м²
€ 744,473
Продаётся  ресторан на берегу моря в Торревьеха,  Коста-Бланка, Испания. Общая площадь…

Параметры недвижимости в Malaga, Испания

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти