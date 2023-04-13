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Купить отель с видом на горы в Malaga, Испания

Almogia
8
Марбелья
2
Отель В архив
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2 объекта найдено
Отель 30 спаленв Periana, Испания
Отель 30 спален
Periana, Испания
30 Количество комнат 99 м²
€ 2,750,000
Гостиница на продажу в Periana, с 30 спальня, 15 ванная и характеристики бассейн (Частный), …
Отельв Almogia, Испания
Отель
Almogia, Испания
22 500 м²
€ 31,000,000
ОписаниеПродажа лота из 2-х Отелей 3* и 4* на 400 номеров, 31 млн.€, 7% рентабельность!Стоим…

Параметры недвижимости в Malaga, Испания

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