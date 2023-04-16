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Купить коммерческую недвижимость с бассейном в Мадриде, Испания

5 объектов найдено
Отельв Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Отель
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
12 000 м²
€ 140,000,000
ОписаниеПродажа роскошного 5* Отеля в центре Мадрида, 140 млн. евро, 110 номеров. Новый отел…
Отель 11 спаленв Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Отель 11 спален
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
300 м²
€ 1,450,000
ОписаниеПродажа НОВОГО отеля в самом центре Мадрида 1.45 млн евро, 11 номеров.Отель находитс…
Отельв Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Отель
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
2 600 м²
€ 23,000,000
ОписаниеПродажа нового отеля 4* в самом центре Мадрида 23 млн. евро, 5% рентабельность. Отел…
Коммерческаяв Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Коммерческая
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
1 150 м²
€ 6,000,000
ОписаниеПродажа помещения 1150 кв.м. в Мадриде, 6 млн.€, 5% рентабельность!!!Площадь 1150 кв…
Отельв Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Отель
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
2 000 м²
€ 18,500,000
ОписаниеПродажа Бутик-Отеля 4* в центре Мадрида 18.5 млн евро!40 номеров.расположен рядом с …

Параметры недвижимости в Мадриде, Испания

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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