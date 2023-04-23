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Отели с видом на горы в Мадриде, Испания

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1 объект найдено
Отель в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Отель
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
2 600 м²
€ 23,000,000
ОписаниеПродажа нового отеля 4* в самом центре Мадрида 23 млн. евро, 5% рентабельность. Отел…
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