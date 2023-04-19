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Купить коммерческую недвижимость в Луго, Испания

1 объект найдено
Коммерческаяв Chantada, Испания
Коммерческая
Chantada, Испания
4 572 м²
€ 3,400,000
ОписаниеПродажа помещения супермаркета «Mercadona», 3,4 млн.€, 6,5% рентабельность.Месторасп…
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