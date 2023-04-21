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Коммерческая недвижимость в Lower Emporda, Испания

Кастель-Пладжа-де-Аро
2
Sant Antoni
1
Sant Antoni de Calonge
1
4 объекта найдено
Коммерческая в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Коммерческая
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
€ 3,820,000
Platja d’Aro, является элитным местом для проживания и покупки второго жилья, как у русского…
Отель 5 спален в la Pera, Испания
Отель 5 спален
la Pera, Испания
523 м² Количество этажей 2
€ 980,000
Площадь дома – 523 м2. Площадь участка – 769 м2. 5 спален. 5 ванных комнат + туа…
Офис 2 комнаты в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Офис 2 комнаты
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 Количество комнат 40 м² 1 Этаж
€ 215,000
Продается небольшой уютный офис площадью 40 м2 в доме, расположенном на первой линии моря в …
Отель 11 спален в Sant Antoni de Calonge, Испания
Отель 11 спален
Sant Antoni de Calonge, Испания
3 490 м² Количество этажей 3
€ 5,650,000
Продается уникальный комплекс, включающий в себя мини-отель с рестораном, а также суперсовре…
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