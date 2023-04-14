Купить коммерческую недвижимость в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания

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la Vila Joiosa Villajoyosa
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51 объект найдено
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Коммерческая 1 ванная
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
1 ванных комнат
€ 136,500
Коммерческая 1 ванная
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
1 ванных комнат
€ 1
PIZZAJOYOSA продается/передается в связи с выходом на пенсию, (пицца на вынос и доставка на …
Коммерческая 9 спален
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
8 ванных комнат
668 м²
7/8 Этаж
€ 1,754,000
Первая линия моря! Рентабельность 30-50%! Первое место на рынке недвижимости! Редкий шанс вы…
Коммерческая 6 спален
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
5 ванных комнат
439 м²
7/8 Этаж
€ 1,169,500
Первая линия моря! Рентабельность 30-50%! Первое место на рынке недвижимости! Редкий шанс вы…
Коммерческая 6 спален
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
5 ванных комнат
433 м²
7/8 Этаж
€ 1,134,500
Первая линия моря! Рентабельность 30-50%! Первое место на рынке недвижимости! Редкий шанс вы…
Коммерческая 6 спален
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
6 ванных комнат
464 м²
7/8 Этаж
€ 1,204,000
Первая линия моря! Рентабельность 30-50%! Первое место на рынке недвижимости! Редкий шанс вы…
Коммерческая 6 спален
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
6 ванных комнат
494 м²
7/8 Этаж
€ 1,115,500
Первая линия моря! Рентабельность 30-50%! Первое место на рынке недвижимости! Редкий шанс вы…
Коммерческая 6 спален
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
6 ванных комнат
357 м²
7/8 Этаж
€ 1,116,000
Первая линия моря! Рентабельность 30-50%! Первое место на рынке недвижимости! Редкий шанс вы…
Коммерческая 6 спален
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
6 ванных комнат
400 м²
7/8 Этаж
€ 1,111,500
Первая линия моря! Рентабельность 30-50%! Первое место на рынке недвижимости! Редкий шанс вы…
Коммерческая 9 спален
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
9 ванных комнат
570 м²
7/8 Этаж
€ 1,735,000
Первая линия моря! Рентабельность 30-50%! Первое место на рынке недвижимости! Редкий шанс вы…
Коммерческая 7 спален
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
6 ванных комнат
445 м²
7/8 Этаж
€ 1,840,000
Великолепный двухэтажный пентхаус на первой линии Средиземного моря с захватывающей дух пано…
Коммерческая 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 ванных комнат
274 м²
Количество этажей 8
€ 765,000
Новый элитный пентхаус на берегу Средиземного моря в очаровательной бухте города Вильяхойоса…
Отель 18 спален
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
18 ванных комнат
1 433 м²
Количество этажей 3
€ 5,055,000
Мы предлагаем вашему вниманию выгодное инвестиционное предложение на всем побережье Коста Бл…
Коммерческая 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат
108 м²
1/8 Этаж
€ 350,000
Новый современный таунхаус на берегу Средиземного моря на побережье Коста Бланка. Элитная ре…
Коммерческая 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 ванных комнат
326 м²
1/8 Этаж
€ 750,000
Ищете шикарный новый дом в уникальном месте с особым мягким микроклиматом и невероятной крас…
Коммерческая 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат
227 м²
7/8 Этаж
€ 740,000
Первая линия моря! Рентабельность 30-50%! Первое место на рынке недвижимости! Редкий шанс вы…
Коммерческая 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат
215 м²
7/8 Этаж
€ 945,000
Фантастический пентхаус на берегу Средиземного моря с потрясающими панорамным видом и отделк…
Коммерческая 4 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат
230 м²
7/8 Этаж
€ 945,000
Настоящая мечта тех, кто хочет видеть море частью своего эксклюзивного дома – прямо на…
Коммерческая 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат
156 м²
1/8 Этаж
€ 383,000
Первая линия моря! Рентабельность 30-50%! Первое место на рынке недвижимости! Редкий шанс вы…
Коммерческая 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат
220 м²
1/8 Этаж
€ 434,000
Первая линия моря! Рентабельность 30-50%! Первое место на рынке недвижимости! Редкий шанс вы…
Коммерческая 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат
155 м²
7/8 Этаж
€ 684,000
Первая линия моря! Рентабельность 50%! Первое место на рынке недвижимости! Редкий шанс выгод…
Коммерческая 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат
179 м²
7/8 Этаж
€ 776,000
Первая линия моря! Рентабельность 30-50%! Первое место на рынке недвижимости! Редкий шанс вы…
Коммерческая 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат
168 м²
7/8 Этаж
€ 621,000
Первая линия моря! Рентабельность 30-50%! Первое место на рынке недвижимости! Редкий шанс вы…
Коммерческая 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 ванных комнат
306 м²
1/8 Этаж
€ 612,500
Первая линия моря! Рентабельность 30-50%! Первое место на рынке недвижимости! Редкий шанс вы…
Коммерческая 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 ванных комнат
354 м²
1/8 Этаж
€ 650,000
Первая линия моря! Рентабельность 30-50%! Первое место на рынке недвижимости! Редкий шанс вы…
Коммерческая 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат
196 м²
6/7 Этаж
€ 710,000
Первая линия моря! Рентабельность 30-50%! Первое место на рынке недвижимости! Редкий шанс вы…
Коммерческая 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат
180 м²
6/7 Этаж
€ 540,000
Первая линия моря! Рентабельность 30-50%! Первое место на рынке недвижимости! Редкий шанс вы…
Коммерческая 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат
230 м²
6/7 Этаж
€ 760,000
Первая линия моря! Рентабельность 30-50%! Первое место на рынке недвижимости! Редкий шанс вы…
Коммерческая 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат
205 м²
1/7 Этаж
€ 372,000
Первая линия моря! Рентабельность 30-50%! Первое место на рынке недвижимости! Редкий шанс вы…
Коммерческая 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат
134 м²
Количество этажей 2
€ 395,000
Представляем фантастическую резиденцию, способную вызвать ажиотаж среди взыскательных покупа…
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