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Отели в la Plana Alta, Испания

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2 объекта найдено
Отель в Sierra Engarceran, Испания
Отель
Sierra Engarceran, Испания
6 350 м²
€ 6,000,000
ОписаниеПродажа Отеля 3* на первой линии моря в Испании, 120 номеров, 6,0 млн. Евро. Отель р…
Отель 10 спален в Vilafames, Испания
Отель 10 спален
Vilafames, Испания
10 ванных комнат 900 м²
€ 1,500,000
Отель-Бутик, стk…
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