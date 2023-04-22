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Коммерческая недвижимость в la Plana Alta, Испания

3 объекта найдено
Коммерческая в Orpesa Oropesa del Mar, Испания
Коммерческая
Orpesa Oropesa del Mar, Испания
240 м²
€ 420,000
Представляем Вам действующий на основе лицензии ресторан. Ресторан работает на протяжение бо…
Отель в Sierra Engarceran, Испания
Отель
Sierra Engarceran, Испания
6 350 м²
€ 6,000,000
ОписаниеПродажа Отеля 3* на первой линии моря в Испании, 120 номеров, 6,0 млн. Евро. Отель р…
Отель 10 спален в Vilafames, Испания
Отель 10 спален
Vilafames, Испания
10 ванных комнат 900 м²
€ 1,500,000
Отель-Бутик, стk…
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