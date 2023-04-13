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Купить коммерческую недвижимость с видом на море в Марина-Баха, Испания

Бенидорм
54
la Vila Joiosa Villajoyosa
51
l Alfas del Pi
11
Altea
6
10 объектов найдено
Офисв Altea, Испания
Офис
Altea, Испания
96 м²
€ 495,000
ОписаниеСтильный офис в Altea Hills.Расположение: ALTEA HILLS – один из самых известных и пр…
Коммерческаяв Бенидорм, Испания
Коммерческая
Бенидорм, Испания
1 981 м²
€ 1,288,000
Продаётся коммерческое помещение в Бенидорме в районе Cala de Finestrat. Общая площадь 1981.…
Коммерческаяв l Alfas del Pi, Испания
Коммерческая
l Alfas del Pi, Испания
€ 269,500
Продаётся коммерческое помещение в Полопе в районе Urbanizaciones. Общая площадь 0.00 м2, уч…
Отельв Бенидорм, Испания
Отель
Бенидорм, Испания
€ 3,800,000
Продаётся гостиница в Бенидорме в районе Centro. Общая площадь 0.00 м2, состоит из 1 комнаты…
Магазинв Бенидорм, Испания
Магазин
Бенидорм, Испания
15 150 м²
€ 7,500,000
ОписаниеПродажа строящегося торгового центра в Бенидорме, Испания, 7,5 млн.€, 9% рентабельно…
Отельв Бенидорм, Испания
Отель
Бенидорм, Испания
450 м²
€ 1,350,000
ОписаниеПродажа НОВОГО апарт-отеля в Бенидорме, Испания – 1,35 млн.€, 8,11% рентабельность! …
Отельв Бенидорм, Испания
Отель
Бенидорм, Испания
26 600 м²
€ 50,000,000
ОписаниеПродажа строящегося Отеля 4* на 312 номеров на самом берегу моря в Испании: 50 млн.€…
Отельв Бенидорм, Испания
Отель
Бенидорм, Испания
600 м²
€ 1,500,000
ОписаниеПродажа нового апарт-отеля в Бенидорме, Испания – 1,5 млн.€, 7,5% рентабельность! Ме…
Отельв Бенидорм, Испания
Отель
Бенидорм, Испания
1 085 м²
€ 2,850,000
ОписаниеПродажа нового Отеля 3* в центре Бенидорма, 2,85 млн.€, 7,55% рентабельность.Площадь…
Магазинв Бенидорм, Испания
Магазин
Бенидорм, Испания
15 388 м²
€ 30,000,000
ОписаниеПродажа торгового центра в Бенидорме (Аликанте), 30 млн. Евро с рентабельностью 5%. …

Параметры недвижимости в Марина-Баха, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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