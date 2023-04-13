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Продажа офисных помещений в Марина-Баха, Испания

Бенидорм
3
Altea
1
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4 объекта найдено
Офисв Altea, Испания
Офис
Altea, Испания
96 м²
€ 495,000
ОписаниеСтильный офис в Altea Hills.Расположение: ALTEA HILLS – один из самых известных и пр…
Офис 1 спальняв Бенидорм, Испания
Офис 1 спальня
Бенидорм, Испания
1 ванных комнат
€ 140,000
Мезонинный офис в центре Бенидорма, расположенный прямо над Зарой, с видом на старый город и…
Офисв Бенидорм, Испания
Офис
Бенидорм, Испания
€ 13,147,800
Речь идёт  о  коммерческой сети которая успешно работает по всей Испании.   Город :  …
Офисв Бенидорм, Испания
Офис
Бенидорм, Испания
€ 12,500,000
Коммерческий инвестиционный продукт Это коммерческий объект, сдаваемый в аренду сетью по все…

Параметры недвижимости в Марина-Баха, Испания

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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