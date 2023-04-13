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Купить отель в Марина-Баха, Испания

Бенидорм
7
l Alfas del Pi
3
la Vila Joiosa Villajoyosa
1
Отель В архив
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15 объектов найдено
Отельв Бенидорм, Испания
Отель
Бенидорм, Испания
€ 3,800,000
Продаётся гостиница в Бенидорме в районе Centro. Общая площадь 0.00 м2, состоит из 1 комнаты…
Отельв Бенидорм, Испания
Отель
Бенидорм, Испания
1 400 м²
€ 3,950,000
ОписаниеПродажа Отеля 2* в городе Бенидорм, Испания – 3,95 млн.€!Состоит из 41 номера. 5 эта…
Отель 18 спаленв la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Отель 18 спален
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
18 ванных комнат 1 433 м² Количество этажей 3
€ 5,055,000
Мы предлагаем вашему вниманию выгодное инвестиционное предложение на всем побережье Коста Бл…
Отельв Бенидорм, Испания
Отель
Бенидорм, Испания
450 м²
€ 1,350,000
ОписаниеПродажа НОВОГО апарт-отеля в Бенидорме, Испания – 1,35 млн.€, 8,11% рентабельность! …
Отельв Бенидорм, Испания
Отель
Бенидорм, Испания
26 600 м²
€ 50,000,000
ОписаниеПродажа строящегося Отеля 4* на 312 номеров на самом берегу моря в Испании: 50 млн.€…
Отельв Бенидорм, Испания
Отель
Бенидорм, Испания
600 м²
€ 1,500,000
ОписаниеПродажа нового апарт-отеля в Бенидорме, Испания – 1,5 млн.€, 7,5% рентабельность! Ме…
Отельв Бенидорм, Испания
Отель
Бенидорм, Испания
1 085 м²
€ 2,850,000
ОписаниеПродажа нового Отеля 3* в центре Бенидорма, 2,85 млн.€, 7,55% рентабельность.Площадь…
Отель 51 спальняв Finestrat, Испания
Отель 51 спальня
Finestrat, Испания
42 ванных комнат 2 909 м² Количество этажей 6
€ 5,592,900
Стильно! Качественно! Функционально! Новый современный апартотель на возвышенном земельном у…
Отель 13 спаленв Finestrat, Испания
Отель 13 спален
Finestrat, Испания
15 ванных комнат 1 000 м² Количество этажей 3
€ 1,800,000
Фантастическая вилла - на самом деле, прекрасный отель, расположенный в уникальной обстановк…
Отельв Finestrat, Испания
Отель
Finestrat, Испания
€ 5,000,000
Великолепный апартотель, расположен в живописном месте, на первой линии моря в престижном ра…
Отель 18 спаленв l Alfas del Pi, Испания
Отель 18 спален
l Alfas del Pi, Испания
18 ванных комнат
€ 2,000,000
Предлагаем комплекс апартаментов в тихом месте в городке Альбир, в 10 минутах езды от города…
Отель 19 спаленв Finestrat, Испания
Отель 19 спален
Finestrat, Испания
18 ванных комнат 944 м²
€ 2,169,900
Уникальная возможность вложения инвестиций в недвижимость высокого класса в одной из самых п…
Отель 44 спальнив Бенидорм, Испания
Отель 44 спальни
Бенидорм, Испания
44 ванных комнат Количество этажей 6
€ 4,500,000
Красивый отель расположенный в 4 км от центра знаменитого курортного города Бенидорм.Находит…
Отель 25 спаленв l Alfas del Pi, Испания
Отель 25 спален
l Alfas del Pi, Испания
25 ванных комнат 1 000 м² Количество этажей 4
€ 1,150,000
Очаровательный отель в районе городов Alfaz de Pi и Benidorm. Недвижимость расположена в сам…
Отель 12 спаленв l Alfas del Pi, Испания
Отель 12 спален
l Alfas del Pi, Испания
6 ванных комнат 615 м² Количество этажей 2
€ 846,000
Внимание!!! Отличная возможность для инвесторов! Здание с отличными апартаментами в Альфас-д…

Параметры недвижимости в Марина-Баха, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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