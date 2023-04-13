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Realting.com
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Аликанте
Купить коммерческую недвижимость в Марина-Баха, Испания
Бенидорм
54
la Vila Joiosa Villajoyosa
51
l Alfas del Pi
11
Altea
6
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139 объектов найдено
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Коммерческая 1 ванная
Бенидорм, Испания
1 ванных комнат
102 м²
€ 125,000
Традиционная пекарня и мастерская работают на полную мощность в нескольких метрах от Национа…
Коммерческая 1 ванная
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
1 ванных комнат
€ 136,500
Коммерческая 1 ванная
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
1 ванных комнат
€ 1
PIZZAJOYOSA продается/передается в связи с выходом на пенсию, (пицца на вынос и доставка на …
Офис
Altea, Испания
96 м²
€ 495,000
ОписаниеСтильный офис в Altea Hills.Расположение: ALTEA HILLS – один из самых известных и пр…
Коммерческая 2 ванных
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
€ 275,000
Ресторан в пешеходной зоне, вокруг множества отелей, недалеко от пляжа Леванте. Ресторан пр…
Коммерческая 3 ванных
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
€ 268,000
Большой промышленный склад в Финестрате с возможностями. Склад 732 м2 смонтировал офис с са…
Коммерческая 2 ванных
Finestrat, Испания
2 ванных комнат
€ 168,000
Entrepôt industriel à Finestrat. L'entrepôt de 510m2 a de grandes possibilités. De bons con…
Коммерческая 1 ванная
Бенидорм, Испания
1 ванных комнат
€ 126,000
Коммерческие помещения, с возможностью любого вида торговли. Помещение имеет около 100 м, р…
Коммерческая
l Alfas del Pi, Испания
€ 125,000
Местный с большими возможностями на площади Пласа-дель-Соль в Ла-Нусии, где есть широкий выб…
Коммерческая
l Alfas del Pi, Испания
€ 150,000
Местный на центральной улице в Альфас-дель-Пи, это улица с интенсивным движением и пешеходно…
Офис 1 спальня
Бенидорм, Испания
1 ванных комнат
€ 140,000
Мезонинный офис в центре Бенидорма, расположенный прямо над Зарой, с видом на старый город и…
Коммерческая 2 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат
179 м²
2/2 Этаж
€ 239,900
Фантастический новый комплекс современного европейского дизайна в районе Терра Марина с высо…
Коммерческая 2 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат
179 м²
2/2 Этаж
€ 249,900
Фантастический новый комплекс современного европейского дизайна в районе Терра Марина с высо…
Коммерческая 2 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат
179 м²
2/2 Этаж
€ 249,900
Фантастический новый комплекс современного европейского дизайна в районе Терра Марина с высо…
Коммерческая 2 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат
179 м²
2/2 Этаж
€ 249,900
Фантастический новый комплекс современного европейского дизайна в районе Терра Марина с высо…
Коммерческая
Бенидорм, Испания
80 м²
€ 200,000
Продается отличнный офис площадью 80м2 в оживленном районе города Бенидорм, рядом с самой вы…
Коммерческая
Бенидорм, Испания
1 981 м²
€ 1,288,000
Продаётся коммерческое помещение в Бенидорме в районе Cala de Finestrat. Общая площадь 1981.…
Коммерческая
l Alfas del Pi, Испания
€ 269,500
Продаётся коммерческое помещение в Полопе в районе Urbanizaciones. Общая площадь 0.00 м2, уч…
Коммерческая
Бенидорм, Испания
5 072 м²
€ 13,147,800
Продаётся коммерческое помещение в Бенидорме в районе Centro. Общая площадь 5072.00 м2, учас…
Коммерческая
Бенидорм, Испания
5 072 м²
€ 13,147,800
Продаётся коммерческое помещение в Бенидорме в районе Benidorm. Общая площадь 5072.00 м2, уч…
Коммерческая
Бенидорм, Испания
14 000 м²
€ 16,000,000
Продаётся коммерческое помещение в Аликанте в районе Centro. Общая площадь 14000.00 м2, сост…
Коммерческая
Бенидорм, Испания
4 700 м²
€ 13,600,000
Продаётся коммерческое помещение в Бенидорме в районе Benidorm. Общая площадь 4700.00 м2, со…
Отель
Бенидорм, Испания
€ 3,800,000
Продаётся гостиница в Бенидорме в районе Centro. Общая площадь 0.00 м2, состоит из 1 комнаты…
Коммерческая 4 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
248 м²
4/5 Этаж
€ 430,000
Эксклюзивный жилой комплекс с великолепным видом на Средиземное море в одном из самых респек…
Коммерческая 4 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
261 м²
4/5 Этаж
€ 435,000
Эксклюзивный жилой комплекс с великолепным видом на Средиземное море в одном из самых респек…
Отель
Бенидорм, Испания
1 400 м²
€ 3,950,000
ОписаниеПродажа Отеля 2* в городе Бенидорм, Испания – 3,95 млн.€!Состоит из 41 номера. 5 эта…
Коммерческая 9 спален
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
8 ванных комнат
668 м²
7/8 Этаж
€ 1,754,000
Первая линия моря! Рентабельность 30-50%! Первое место на рынке недвижимости! Редкий шанс вы…
Коммерческая 6 спален
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
5 ванных комнат
439 м²
7/8 Этаж
€ 1,169,500
Первая линия моря! Рентабельность 30-50%! Первое место на рынке недвижимости! Редкий шанс вы…
Коммерческая 6 спален
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
5 ванных комнат
433 м²
7/8 Этаж
€ 1,134,500
Первая линия моря! Рентабельность 30-50%! Первое место на рынке недвижимости! Редкий шанс вы…
Коммерческая 6 спален
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
6 ванных комнат
494 м²
7/8 Этаж
€ 1,115,500
Первая линия моря! Рентабельность 30-50%! Первое место на рынке недвижимости! Редкий шанс вы…
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Параметры недвижимости в Марина-Баха, Испания
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