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Коммерческая недвижимость с видом на море в Марина-Альта, Испания

Кальпе
12
Teulada
6
Xabia Javea
3
Бениса
3
Дения
3
Pego
1
4 объекта найдено
Отель в Дения, Испания
Отель
Дения, Испания
5 066 м²
€ 5,200,000
ОписаниеПродажа Отеля 3* на побережье Коста Бланка 5,2 млн.€ 110 номеров!Отель построен в 20…
Коммерческая в Кальпе, Испания
Коммерческая
Кальпе, Испания
859 м²
€ 937,600
Коммерческое помещение, функционирующее как магазин, расположено в Кальпе, Испания. Помещени…
Коммерческая в Кальпе, Испания
Коммерческая
Кальпе, Испания
393 м²
€ 450,000
Превосходная дискотека расположена в Кальпе, Испания. Отличное инвестиционное предложение. Д…
Коммерческая в Teulada, Испания
Коммерческая
Teulada, Испания
39 м²
€ 3,700,000
Великолепный 2-звездочный отель расположен на побережье Морайры, Аликанте, Испания. Отель на…
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