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Коммерческая
Кальпе, Испания
110 м²
€ 135,000
Расположенный в коммерческом районе города и всего в нескольких шагах от магазинов, ресторан…
Коммерческая
Кальпе, Испания
69 м²
€ 140,000
Коммерческие помещения расположены на одном из главных проспектов Кальпе. Всего в 3 муинуто …
Коммерческая
Кальпе, Испания
140 м²
1 Этаж
€ 280,000
Это коммерческое помещение, готовое к выпуску, частично отремонтировано, расположено на углу…
Коммерческая 4 спальни
Дения, Испания
1 ванных комнат
310 м²
€ 240,000
На одной из центральных улиц Дении (Denia) продаётся коммерческое помещение. Может быть испо…
Отель 22 спальни
Кальпе, Испания
35 ванных комнат
6 275 м²
Количество этажей 5
€ 10,790,000
Восхитительное место! Морское побережье в нескольких шагах и развитая инфраструктура города …
Коммерческая 6 спален
Pego, Испания
5 ванных комнат
317 м²
€ 120,000
Продается здание на центральной площади Пего (Pego). В доме три этажа, с коммерческим пом…
Отель
Дения, Испания
5 066 м²
€ 5,200,000
ОписаниеПродажа Отеля 3* на побережье Коста Бланка 5,2 млн.€ 110 номеров!Отель построен в 20…
Коммерческая 2 ванных
Кальпе, Испания
2 ванных комнат
200 м²
€ 253,000
Предлагаем отличный офис недалеко от Пеньон-де-Ифач.Собственность включает в себя несколько …
Коммерческая 8 спален
Кальпе, Испания
8 ванных комнат
220 м²
€ 550,000
Отель в самом центре города Кальпе, рядом с магазинами, банками, барами, ресторанами, суперм…
Офис
Teulada, Испания
€ 16,000,000
Тип продукта : Торговый парк в Теулада , провинция Аликанте. Зона : город Теул…
Офис
Teulada, Испания
€ 16,000,000
Торговый парк в Теулада , провинция Аликанте. Город Теулада – это одна из гла…
Отель 7 спален
Xabia Javea, Испания
13 ванных комнат
900 м²
€ 2,695,000
Вашему вниманию представлена "Torre Rey Jaume I" (Крепость Короля Хайме I) - это своеобразно…
Коммерческая 9 спален
Teulada, Испания
9 ванных комнат
700 м²
Количество этажей 2
€ 1,780,000
Предлагаем отель-ресторан в отличном месте города Морайра.В собственности есть: ресторан с т…
Коммерческая
Teulada, Испания
15 000 м²
€ 15,000,000
Торговый центр расположен в Морайре, Аликанте, Испания. Общая площадь двухэтажного центра со…
Коммерческая
Кальпе, Испания
859 м²
€ 937,600
Коммерческое помещение, функционирующее как магазин, расположено в Кальпе, Испания. Помещени…
Коммерческая
Кальпе, Испания
393 м²
€ 450,000
Превосходная дискотека расположена в Кальпе, Испания. Отличное инвестиционное предложение. Д…
Коммерческая
Teulada, Испания
39 м²
€ 3,700,000
Великолепный 2-звездочный отель расположен на побережье Морайры, Аликанте, Испания. Отель на…
Коммерческая 22 спальни
Кальпе, Испания
1 150 м²
€ 1,300,000
Хостел превосходно расположился рядом с широким песчаным пляжем и озером с потрясающими розо…
Коммерческая 9 спален
Бениса, Испания
10 ванных комнат
644 м²
€ 997,000
Отличный трехзвездночный отель-ресторан с соответствующими лицензиями, расположенный в очень…
Коммерческая 28 спален
Xabia Javea, Испания
28 ванных комнат
€ 5,000,000
Предлагаем Вам бутик-отель в историческом центре города Аликанте.Здание было полностью отрес…
Коммерческая 5 спален
Xabia Javea, Испания
6 ванных комнат
268 м²
Количество этажей 3
€ 650,000
Фантастическая возможность приобрести совершенно новый бутик-отель, расположенный в историче…
Коммерческая 16 спален
Дения, Испания
16 ванных комнат
904 м²
Количество этажей 2
€ 1,300,000
Предлагаем потрясающий отель всего в 400 м от моря в отличном районе, в красивом курортном г…
Отель 27 спален
Бениса, Испания
27 ванных комнат
2 800 м²
€ 3,000,000
Продается большой отель в очень тихом жилом районе, между Бениссой и Теуладой.Отель имеет 27…
Коммерческая 36 спален
Teulada, Испания
€ 1,260,000
В стоимость данного предложения входит 12 одноcпальных квартир, 5 трехспальных квартир, 3 тр…
Коммерческая 16 спален
Кальпе, Испания
Количество этажей 9
€ 1,575,000
Предлагаем замечательную возможность для ваших вложений и для вашего дохода.В стоимость вход…
Коммерческая 17 спален
Кальпе, Испания
18 ванных комнат
400 м²
€ 950,000
Предлагаем выгодное вложение инвестиций для развития собственного бизнеса всего в нескольких…
Коммерческая 8 спален
Кальпе, Испания
8 ванных комнат
380 м²
Количество этажей 4
€ 690,000
Уютный отель в историческом центре Кальпе с видом на Пеньон-де-Ифач.Здесь можно разместить д…
Коммерческая 7 спален
Бениса, Испания
7 ванных комнат
700 м²
€ 1,200,000
Очаровательный отель состоит из роскошных и посторных номеров! Каждый из них оснащен кондици…
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