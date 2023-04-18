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Купить отель возле озера в La Axarquia, Испания

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1 объект найдено
Отель 30 спаленв Periana, Испания
Отель 30 спален
Periana, Испания
30 Количество комнат 99 м²
€ 2,750,000
Гостиница на продажу в Periana, с 30 спальня, 15 ванная и характеристики бассейн (Частный), …

Параметры недвижимости в La Axarquia, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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