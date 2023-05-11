ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Отель
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Провинция Аликанте
l Alfas del Pi
Гостиницы, отели
Отели с видом на море в l Alfas del Pi, Испания
Отель
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Инвестиционная
Ayora, Испания
1 000 м²
€ 810,237
Участок: 150 га (150000м2) j…
Коммерческая 2 ванных
Торревьеха, Испания
2
70 м²
€ 188,898
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Playa de los locos. Общая площадь 70.…
Инвестиционная
Торревьеха, Испания
1 100 м²
€ 1,889,972
Продаётся здание в Торревьехе в районе Centro. Общая площадь 1100.00 м2, состоит из 1 комнат…
Коммерческая 2 спальни
Finestrat, Испания
2
2
179 м²
2/2
€ 249,492
Фантастический новый комплекс современного европейского дизайна в районе Терра Марина с высо…
Производство 2 ванных
Helechosa de los Montes, Испания
2
961 м²
€ 1,550,000
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
104 м²
€ 441,577
Коммерческое помещение в ближайшем пригороде Барселоны - Бадалона. Торговая улица с …
Ресторан, кафе
Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
80 м²
€ 175,730
Продается бар в Санта Круз де Тенерифе со стабильным доходом в месяц. Это готовый бизнес, та…
Коммерческая
Orihuela, Испания
166 м²
€ 409,579
Дискотека на продажу в Вильямартин. Дискотека-бар на площади Пласа-де-Вильямартин, площадью …
Коммерческая
Benahavis, Испания
€ 498,540
Секрет Марбельи - Инвестиции Реал-де-ла-Кинта-Марбелья Участки от 498 540 евро (1.586,56 м² …
Отель
Almogia, Испания
22 500 м²
€ 30,949,354
ОписаниеПродажа лота из 2-х Отелей 3* и 4* на 400 номеров, 31 млн.€, 7% рентабельность!Стоим…
Отель
Orihuela, Испания
€ 1,428,205
Испания Коста Брава Хостел 1* в 300 м от пляжа Д…
Коммерческая
Барселона, Испания
140 м²
€ 283,871
Коммерческое помещение в районе Орта Гинардо на центральном проспекте города Барсело…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты