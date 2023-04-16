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Купить отель в l Alfas del Pi, Испания

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3 объекта найдено
Отель 18 спаленв l Alfas del Pi, Испания
Отель 18 спален
l Alfas del Pi, Испания
18 ванных комнат
€ 2,000,000
Предлагаем комплекс апартаментов в тихом месте в городке Альбир, в 10 минутах езды от города…
Отель 25 спаленв l Alfas del Pi, Испания
Отель 25 спален
l Alfas del Pi, Испания
25 ванных комнат 1 000 м² Количество этажей 4
€ 1,150,000
Очаровательный отель в районе городов Alfaz de Pi и Benidorm. Недвижимость расположена в сам…
Отель 12 спаленв l Alfas del Pi, Испания
Отель 12 спален
l Alfas del Pi, Испания
6 ванных комнат 615 м² Количество этажей 2
€ 846,000
Внимание!!! Отличная возможность для инвесторов! Здание с отличными апартаментами в Альфас-д…
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