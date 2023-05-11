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Коммерческая недвижимость в l Alfas del Pi, Испания

11 объектов найдено
Коммерческая в l Alfas del Pi, Испания
Коммерческая
l Alfas del Pi, Испания
€ 125,000
Местный с большими возможностями на площади Пласа-дель-Соль в Ла-Нусии, где есть широкий выб…
Коммерческая в l Alfas del Pi, Испания
Коммерческая
l Alfas del Pi, Испания
€ 150,000
Местный на центральной улице в Альфас-дель-Пи, это улица с интенсивным движением и пешеходно…
Коммерческая в l Alfas del Pi, Испания
Коммерческая
l Alfas del Pi, Испания
€ 269,500
Продаётся коммерческое помещение в Полопе в районе Urbanizaciones. Общая площадь 0.00 м2, уч…
Коммерческая в l Alfas del Pi, Испания
Коммерческая
l Alfas del Pi, Испания
Площадь 15 142 м²
€ 16,223,000
Предлагаем уникальное здание! Торгово-логистический центр с постоянной выставочной ярмаркой …
Отель 18 спален в l Alfas del Pi, Испания
Отель 18 спален
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 18
Кол-во ванных комнат 18
€ 2,000,000
Предлагаем комплекс апартаментов в тихом месте в городке Альбир, в 10 минутах езды от города…
Коммерческая 28 спален в l Alfas del Pi, Испания
Коммерческая 28 спален
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 28
Кол-во ванных комнат 28
€ 4,000,000
Не упустите эту колоссальную инвестиционную возможность! Отель в нескольких метрах от пляжа!…
Отель 25 спален в l Alfas del Pi, Испания
Отель 25 спален
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 25
Кол-во ванных комнат 25
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 4
€ 1,150,000
Очаровательный отель в районе городов Alfaz de Pi и Benidorm. Недвижимость расположена в сам…
Отель 12 спален в l Alfas del Pi, Испания
Отель 12 спален
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 615 м²
Количество этажей 2
€ 846,000
Внимание!!! Отличная возможность для инвесторов! Здание с отличными апартаментами в Альфас-д…
Коммерческая 6 спален в l Alfas del Pi, Испания
Коммерческая 6 спален
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 800 м²
€ 1,650,000
Невероятное предложение! Полностью лицензированный отель, который может предложить полный па…
Коммерческая в l Alfas del Pi, Испания
Коммерческая
l Alfas del Pi, Испания
Площадь 1 436 м²
€ 3,500,000
Выставлено на продажу коммерческое помещение! Расположено на главном проспекте Альбира. Площ…
Коммерческая в l Alfas del Pi, Испания
Коммерческая
l Alfas del Pi, Испания
Площадь 1 442 м²
€ 2,625,000
Преимущества вложений в этот объект: 1) Это пассивный вид доходов для инвесторов, которые не…
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