ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Провинция Аликанте
l Alfas del Pi
Коммерческая недвижимость в l Alfas del Pi, Испания
Очистить
11 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По рейтингу
Коммерческая
l Alfas del Pi, Испания
€ 125,000
Местный с большими возможностями на площади Пласа-дель-Соль в Ла-Нусии, где есть широкий выб…
Коммерческая
l Alfas del Pi, Испания
€ 150,000
Местный на центральной улице в Альфас-дель-Пи, это улица с интенсивным движением и пешеходно…
Коммерческая
l Alfas del Pi, Испания
€ 269,500
Продаётся коммерческое помещение в Полопе в районе Urbanizaciones. Общая площадь 0.00 м2, уч…
Коммерческая
l Alfas del Pi, Испания
15 142 м²
€ 16,223,000
Предлагаем уникальное здание! Торгово-логистический центр с постоянной выставочной ярмаркой …
Отель 18 спален
l Alfas del Pi, Испания
18
18
€ 2,000,000
Предлагаем комплекс апартаментов в тихом месте в городке Альбир, в 10 минутах езды от города…
Коммерческая 28 спален
l Alfas del Pi, Испания
28
28
€ 4,000,000
Не упустите эту колоссальную инвестиционную возможность! Отель в нескольких метрах от пляжа!…
Отель 25 спален
l Alfas del Pi, Испания
25
25
1 000 м²
4
€ 1,150,000
Очаровательный отель в районе городов Alfaz de Pi и Benidorm. Недвижимость расположена в сам…
Отель 12 спален
l Alfas del Pi, Испания
12
6
615 м²
2
€ 846,000
Внимание!!! Отличная возможность для инвесторов! Здание с отличными апартаментами в Альфас-д…
Коммерческая 6 спален
l Alfas del Pi, Испания
6
6
800 м²
€ 1,650,000
Невероятное предложение! Полностью лицензированный отель, который может предложить полный па…
Коммерческая
l Alfas del Pi, Испания
1 436 м²
€ 3,500,000
Выставлено на продажу коммерческое помещение! Расположено на главном проспекте Альбира. Площ…
Коммерческая
l Alfas del Pi, Испания
1 442 м²
€ 2,625,000
Преимущества вложений в этот объект: 1) Это пассивный вид доходов для инвесторов, которые не…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты