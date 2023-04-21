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Коммерческая недвижимость с видом на море в Алаканти, Испания

Аликанте
50
Sant Joan d Alacant
5
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig
2
el Campello
1
Mutxamel
1
2 объекта найдено
Отель в Аликанте, Испания
Отель
Аликанте, Испания
750 м²
€ 4,000,000
Продаётся гостиница в Аликанте в районе Centro. Общая площадь 750.00 м2, состоит из 1 комнат…
Коммерческая в Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
€ 3,200,000
Продаётся коммерческое помещение в Аликанте в районе El Campello. Общая площадь 0.00 м2, уча…
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