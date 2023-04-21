Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Аликанте
  5. Офисы

Продажа офисных помещений с видом на море в Алаканти, Испания

Аликанте
3
Офис В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
270 м²
€ 525,000
Local very close to Renfe station, near public parking
Коммерческая в Benahavis, Испания
Коммерческая
Benahavis, Испания
€ 498,540
Секрет Марбельи - Инвестиции Реал-де-ла-Кинта-Марбелья Участки от 498 540 евро (1.586,56 м² …
Отель в Мадрид, Испания
Отель
Мадрид, Испания
2 300 м²
€ 7,859,160
Испания г.Мадрид &nbsp; Апарт-отель в центре Мадрида &nbsp; Ап…
Коммерческая в Бенидорм, Испания
Коммерческая
Бенидорм, Испания
5 140 м²
€ 4,193,804
Предлагаем готовый бизнес - супермаркет Mas y Mas в городе Бенидорм!Здание 2009 года строите…
Коммерческая 3 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Коммерческая 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 ванных комнат 326 м² 1/8 Этаж
€ 748,894
Ищете шикарный новый дом в уникальном месте с особым мягким микроклиматом и невероятной крас…
Коммерческая 1 ванная в Барселона, Испания
Коммерческая 1 ванная
Барселона, Испания
1 ванных комнат 262 м²
€ 442,165
Отличное предложение! Коммерческое помещение на одной из самых туристических улиц гор…
Коммерческая 3 спальни в Бенидорм, Испания
Коммерческая 3 спальни
Бенидорм, Испания
3 ванных комнат 246 м² 6/7 Этаж
€ 550,187
Первая линия моря! Рентабельность 30-50%! Первое место на рынке недвижимости! Редкий шанс вы…
Ресторан, кафе в Барселона, Испания
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
63 м²
€ 473,748
Коммерческое помещение в центре города Барселона, районе Раваль, одна из самых оживле…
Отель в Sencelles, Испания
Отель
Sencelles, Испания
€ 6,500,000
ОписаниеПродажа 4* Бутик-Отеля на Майорке, 6,5 млн Евро!Отель расположен в 20 км от аэропорт…
Коммерческая в Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
28 м²
€ 7,470
Продаётся гараж в Торревьехе в районе Habaneras. Общая площадь 28.00 м2, гараж 1990 года пос…
Коммерческая в Барселона, Испания
Коммерческая
Барселона, Испания
1 887 м²
€ 3,519,274
Коммерческое помещение в районе Эшампле Эскерра города Барселона. Расположен в одном …
Коммерческая в Гуардамар, Испания
Коммерческая
Гуардамар, Испания
138 м²
€ 86,656
Продаётся коммерческое помещение в Гуардамаре в районе CAMPO. Общая площадь 138.00 м2, комме…
Realting.com
Перейти