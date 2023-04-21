ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Инвестиционная
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
Недвижимость для инвестиций
Инвестиционная недвижимость с видом на море в Алаканти, Испания
Аликанте
3
Инвестиционная
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая
Барселона, Испания
1 030 м²
€ 2,165,707
Коммерческое помещение в районе Сант Андреу города Барселона. Общая площадь: 1030 м.…
Отель
Аликанте, Испания
750 м²
€ 4,002,590
Продаётся гостиница в Аликанте в районе Centro. Общая площадь 750.00 м2, состоит из 1 комнат…
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
800 м²
€ 1,606,233
Коммерческое помещение на центральной магистрали в районе Эшампле (Сант Антони) город…
Отель 14 спален
Requena, Испания
500 м²
€ 683,693
Этот небольшой…
Коммерческая
Барселона, Испания
3 441 м²
€ 4,516,758
Испания Барселона Ресторан для больших торжеств Большой действующи…
Коммерческая 9 спален
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
8 ванных комнат
668 м²
7/8 Этаж
€ 1,751,412
Первая линия моря! Рентабельность 30-50%! Первое место на рынке недвижимости! Редкий шанс вы…
Коммерческая
Барселона, Испания
80 м²
€ 541,427
Коммерческое помещение в элитном районе Барселоны Трес Торрес. Общая площадь 80 м.кв.…
Коммерческая
Chantada, Испания
4 572 м²
€ 3,394,984
ОписаниеПродажа помещения супермаркета «Mercadona», 3,4 млн.€, 6,5% рентабельность.Месторасп…
Отель
Orihuela, Испания
€ 1,430,106
Испания Коста Брава Хостел 1* в 300 м от пляжа Д…
Отель
Monistrol de Calders, Испания
260 м²
€ 2,700,000
ОписаниеПродажа Отеля 2* в самом центре Барселоны: 2,7 млн.€, 7,5% рентабельности!!!Состоит …
Инвестиционная
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
249 м²
€ 657,391
Продаётся здание в Los Montesinos в районе LOS MONTESINOS. Общая площадь 249.00 м2, здание 2…
Коммерческая
Барселона, Испания
227 м²
€ 541,427
Коммерческое помещение в районе Гинардо города Барселона. Общая площадь 227,5 м.кв. Ф…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты