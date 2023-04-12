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Купить инвестиционная недвижимость с бассейном в Испании

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3 объекта найдено
Инвестиционная 75 комнатв Барселонес, Испания
Инвестиционная 75 комнат
Барселонес, Испания
75 Количество комнат
€ 35,000,000
В продаже отель, расположенный в живописном месте, в окружении садов на горе Монжуик. Из но…
Инвестиционная 70 комнатв Барселонес, Испания
Инвестиционная 70 комнат
Барселонес, Испания
70 Количество комнат
€ 35,000,000
Пятизвездочный бутик-отель с захватывающим видом на Барселону и Средиземное море находит…
Инвестиционнаяв Castello d Empuries, Испания
Инвестиционная
Castello d Empuries, Испания
160 м²
Цена по запросу
В продаже бар-ресторан, расположенный на первой линии моря в городе Санта Маргарита, Росес. …

Регионы с недвижимостью на продажу

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