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Отели с бассейном в Ibiza, Испания

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4 объекта найдено
Отель в Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
Отель
Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
€ 40,000,000
Описание4* ГОСТИНИЧНЫЙ АКТИВ НА ПРОДАЖУ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ МОРЯ!ИБИЦА. Первая линия моря. Три з…
Отель в Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
Отель
Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
12 549 м²
€ 32,000,000
ОписаниеПродажа рентабельного отеля 3* на Ибице стоимостью 32,0 млн.€Отельная сеть продает с…
Отель в Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
Отель
Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
9 500 м²
€ 16,900,000
ОписаниеПродажа отеля 3* на Ибице, 16,9 млн. евро!!!Состоит из 106 номеров.Находится в 100 м…
Отель в Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
Отель
Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
2 036 м²
€ 20,000,000
ОписаниеПродажа самого эксклюзивного Бутик-Отеля на острове Ибица, 20 млн.€!Отель для настоя…
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