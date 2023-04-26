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Отели с видом на горы в Ibiza, Испания

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1 объект найдено
Отель в Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
Отель
Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
2 036 м²
€ 20,000,000
ОписаниеПродажа самого эксклюзивного Бутик-Отеля на острове Ибица, 20 млн.€!Отель для настоя…
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