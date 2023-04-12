Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Гостиницы, отели

Купить отель с видом на море в Испании

коммерческая недвижимость
914
рестораны
44
офисы
54
производственные здания
5
доходные дома
6
инвестиционная недвижимость
21
склады
3
магазины
4
Отель В архив
Очистить
60 объектов найдено
Отельв Испания, Испания
Отель
Испания, Испания
€ 1,700,000
Представляем вашему вниманию, мини отель историческо родового характера, имеющее свой анкла…
Отельв Испания, Испания
Отель
Испания, Испания
€ 30,000,000
Отель вместимостью 400 номеров, расположен в великолепном месте на песчаном вале, на перво…
Отельв Аликанте, Испания
Отель
Аликанте, Испания
750 м²
€ 4,000,000
Продаётся гостиница в Аликанте в районе Centro. Общая площадь 750.00 м2, состоит из 1 комнат…
Отельв Бенидорм, Испания
Отель
Бенидорм, Испания
€ 3,800,000
Продаётся гостиница в Бенидорме в районе Centro. Общая площадь 0.00 м2, состоит из 1 комнаты…
Отельв Sencelles, Испания
Отель
Sencelles, Испания
15 000 м²
€ 70,000,000
ОписаниеПродажа Апарт-Отеля 4* на первой линии моря на Майорке, 70 млн. Евро, 218 апартамент…
Отельв Monistrol de Calders, Испания
Отель
Monistrol de Calders, Испания
€ 19,000,000
ОписаниеПродажа 3* Отеля в центре Барселоны, 19,0 млн.€, 5% рентабельность!Месторасположение…
Отельв Monistrol de Calders, Испания
Отель
Monistrol de Calders, Испания
€ 4,750,000
ОписаниеПродажа 2* Отеля в центре Барселоны, 4,75 млн. €, 5,5% рентабельность!Расположение: …
Отельв Almogia, Испания
Отель
Almogia, Испания
12 300 м²
€ 22,000,000
ОписаниеПродажа Отеля 3* на 1-ой линии моря на Коста дель Соль, 189 номеров, 22 млн.€, 6% ре…
Отельв Aspe, Испания
Отель
Aspe, Испания
1 000 м²
€ 1,750,000
ОписаниеПродажа рентабельного Отеля 2* на берегу моря в Аликанте: 1.750.000 Евро!Построен в …
Отель 148 спаленв Sencelles, Испания
Отель 148 спален
Sencelles, Испания
€ 15,000,000
ОписаниеПродажа 4* Отеля на Майорке на 1-й линии моря, 15 млн евро!4* Отель, входящий в прес…
Отельв Sencelles, Испания
Отель
Sencelles, Испания
€ 6,500,000
ОписаниеПродажа 4* Бутик-Отеля на Майорке, 6,5 млн Евро!Отель расположен в 20 км от аэропорт…
Отельв Sencelles, Испания
Отель
Sencelles, Испания
1 815 м²
€ 10,000,000
ОписаниеПродажа 5* Бутик-Отеля на Майорке 10 млн евро.Эксклюзивный 5* Отель, входящий в прес…
Отельв Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
Отель
Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
€ 40,000,000
Описание4* ГОСТИНИЧНЫЙ АКТИВ НА ПРОДАЖУ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ МОРЯ!ИБИЦА. Первая линия моря. Три з…
Отельв Sabinanigo Alto, Испания
Отель
Sabinanigo Alto, Испания
1 350 м²
€ 1,690,000
ОписаниеРентабельный Отель 3* в горах Каталонии – 1,69 млн.Евро, рентабельность – 10%!Местор…
Отельв Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
€ 6,500,000
Испания Коста Брава Отель 3*** на первой линии Вели…
Отельв Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Отель
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
2 732 м²
€ 5,995,000
Испания Коста дель Маресме &nbsp; Новый отель 3*** в 200м от пляжа &a…
Отельв Ginestar, Испания
Отель
Ginestar, Испания
11 200 м²
€ 10,000,000
ОписаниеПродажа Апарт Отеля 3* на первой линии в Испании, 10 млн.€, 6% рентабельность.Местор…
Отель 11 спаленв Sant Antoni de Calonge, Испания
Отель 11 спален
Sant Antoni de Calonge, Испания
3 490 м² Количество этажей 3
€ 5,650,000
Продается уникальный комплекс, включающий в себя мини-отель с рестораном, а также суперсовре…
Отельв Бенидорм, Испания
Отель
Бенидорм, Испания
26 600 м²
€ 50,000,000
ОписаниеПродажа строящегося Отеля 4* на 312 номеров на самом берегу моря в Испании: 50 млн.€…
Отельв Monistrol de Calders, Испания
Отель
Monistrol de Calders, Испания
1 915 м²
€ 8,000,000
ОписаниеОтличное рождественское предложение: Отель 3* в центре Барселоны 8 млн евро, 5% рент…
Отельв Monistrol de Calders, Испания
Отель
Monistrol de Calders, Испания
720 м²
€ 2,750,000
ОписаниеПродажа Бутик-Отеля в самом центре Барселоны, 2.750.000 €Элегантный бутик-отель зани…
Отельв Monistrol de Calders, Испания
Отель
Monistrol de Calders, Испания
1 200 м²
€ 11,500,000
ОписаниеДля быстрой продажи: Отель 2* в самом центре Барселоны, 11.5 млн. евро, 6.5% рентабе…
Отельв Monistrol de Calders, Испания
Отель
Monistrol de Calders, Испания
2 700 м²
€ 15,000,000
ОписаниеПродажа Отеля 3* в самом центре Барселоны, 15 млн.€, 5,5 % рентабельность!Местораспо…
Отельв Almogia, Испания
Отель
Almogia, Испания
€ 25,000,000
ОписаниеПродажа уникального Отеля 4* на первой линии побережья Коста дель Соль, 272 номеров,…
Отельв Sencelles, Испания
Отель
Sencelles, Испания
2 400 м²
€ 15,000,000
ОписаниеПродажа 4* Бутик-Отеля на Майорке, 15 млн. Евро, 7% рентабельность! Отель находится …
Отельв Sencelles, Испания
Отель
Sencelles, Испания
2 112 м²
€ 5,000,000
ОписаниеПродажа отеля 2* на Майорке 5.0 млн евро 5% рентабельность! Находится на пляже Арена…
Отельв Sencelles, Испания
Отель
Sencelles, Испания
8 300 м²
€ 15,500,000
ОписаниеПродажа Отеля 3* на Майорке, 189 номеров, 15,5 млн.€, 6% рентабельность!Отель находи…
Отельв Almogia, Испания
Отель
Almogia, Испания
10 500 м²
€ 20,500,000
ОписаниеПродажа Отеля 4* на Коста дель Соль, 243 номера, 20,5 млн.€, 6% рентабельность! Отел…
Отель 567 спаленв Albanchez, Испания
Отель 567 спален
Albanchez, Испания
€ 52,000,000
ОписаниеПродажа 3-х Отелей 4* в Испании, 567 номеров, за 52,0 млн. €, 7% рентабельность!Два …
Отель 687 спаленв Almogia, Испания
Отель 687 спален
Almogia, Испания
€ 108,000,000
ОписаниеДля серьезных инвесторов: лот из трёх Отелей 4* на первой линии моря в Испании, 687 …

Регионы с недвижимостью на продажу

в Марина-Альта
в Эстремадура
в Кальпе
в Estepona
в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares
в Балеарские острова
в Мадриде
в l Alfas del Pi
в Moianes
в Pla de Mallorca
в Бах-Виналопо
в Марбелья
в Виналопо-Митха
в Сан-Мигель-де-Салинас
в Almogia
на Канарских островах
в Aspe
в Altea
в Teulada
в Santa Pola

Параметры недвижимости в Испании

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти