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Купить коммерческую недвижимость в Гуардамар, Испания

5 объектов найдено
Коммерческаяв Гуардамар, Испания
Коммерческая
Гуардамар, Испания
€ 1,800,000
Продаётся коммерческое помещение в Гуардамаре в районе Guardamar. Общая площадь 0.00 м2, сос…
Коммерческаяв Гуардамар, Испания
Коммерческая
Гуардамар, Испания
175 м²
€ 264,000
Продаётся коммерческое помещение в Гуардамаре в районе EL RASO. Общая площадь 175.00 м2, ком…
Коммерческаяв Гуардамар, Испания
Коммерческая
Гуардамар, Испания
138 м²
€ 87,000
Продаётся коммерческое помещение в Гуардамаре в районе CAMPO. Общая площадь 138.00 м2, комме…
Коммерческая 1 спальняв Гуардамар, Испания
Коммерческая 1 спальня
Гуардамар, Испания
1 ванных комнат 112 м²
€ 112,000
Коммерческое помещение в Guardamar del Segura. Коммерческое помещение в центре Гуардамар дел…
Коммерческаяв Гуардамар, Испания
Коммерческая
Гуардамар, Испания
525 м²
€ 280,000
Торопитесь приобрести коммерческое помещение! Два очень светлых и просторных помещения площа…
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