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Купить отель с видом на море в Жирона, Испания

Lower Emporda
2
Sant Antoni
1
Sant Antoni de Calonge
1
Selva
1
Льорет-де-Мар
1
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1 объект найдено
Отель 11 спаленв Sant Antoni de Calonge, Испания
Отель 11 спален
Sant Antoni de Calonge, Испания
3 490 м² Количество этажей 3
€ 5,650,000
Продается уникальный комплекс, включающий в себя мини-отель с рестораном, а также суперсовре…

Параметры недвижимости в Жирона, Испания

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