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Купить коммерческую недвижимость в Gandia, Испания

2 объекта найдено
Коммерческая 1 спальняв Gandia, Испания
Коммерческая 1 спальня
Gandia, Испания
80 м²
€ 106,000
Продается коммерческое помещение на одной из центральных улиц Playa de Gandia. Его можно исп…
Коммерческая 3 спальнив Gandia, Испания
Коммерческая 3 спальни
Gandia, Испания
167 м²
€ 390,000
На одной из центральных пешеходных улиц Гандии (Gandia) продаётся коммерческое помещение. Мо…
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