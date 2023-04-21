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Испания
Эстремадура
Коммерческая недвижимость в Эстремадура, Испания
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30 объектов найдено
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Коммерческая
Helechosa de los Montes, Испания
€ 700,000
Продаётся здание с несколькими квартирами под ремонт вблизи пляжа и центра города Playa de A…
Коммерческая
Helechosa de los Montes, Испания
€ 1,300,000
Sant Feliu de Guixols располагается на испанском побережье Коста-Брава и служит важным турис…
Коммерческая
Helechosa de los Montes, Испания
€ 4,000,000
Участок земли, расположенный по адресу Carrer de Roma, 16, в районе Paratge dels Estenys в г…
Коммерческая
Helechosa de los Montes, Испания
€ 780,000
Участок земли, расположенный по адресу Avinguda de Londres, 4, в районе Paratge dels Estenys…
Коммерческая
Helechosa de los Montes, Испания
€ 950,000
Участок земли, расположенный по адресу c / Josep Maria Vila n ° 5, в районе Paratge dels Est…
Коммерческая
Helechosa de los Montes, Испания
€ 625,000
Продаётся земельный участок в городе Playa de Aro На данный момент на участке построен дом,…
Коммерческая
Helechosa de los Montes, Испания
€ 369,000
Бенахавис Участок площадью 3.300 м2, с видами с юга на запад, с панорамным видом на горы и …
Коммерческая 1 ванная
Helechosa de los Montes, Испания
1 ванных комнат
210 м²
€ 450,000
Коммерческая
Helechosa de los Montes, Испания
32 м²
€ 100,000
Коммерческая
Helechosa de los Montes, Испания
72 м²
€ 350,000
Коммерческая
Helechosa de los Montes, Испания
48 м²
€ 105,000
Коммерческая
Helechosa de los Montes, Испания
74 м²
€ 250,000
Коммерческая 1 ванная
Helechosa de los Montes, Испания
1 ванных комнат
70 м²
€ 300,000
Коммерческая
Helechosa de los Montes, Испания
114 м²
€ 120,000
Коммерческая 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
1 ванных комнат
65 м²
€ 200,000
Коммерческая 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
1 ванных комнат
80 м²
€ 402,050
Коммерческая 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
1 ванных комнат
56 м²
€ 180,000
Коммерческая 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
1 ванных комнат
76 м²
€ 265,860
Коммерческая
Helechosa de los Montes, Испания
200 м²
€ 318,000
Коммерческая
Helechosa de los Montes, Испания
72 м²
€ 100,000
Коммерческая
Helechosa de los Montes, Испания
198 м²
€ 240,000
Производство 3 ванных
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат
609 м²
€ 690,000
Коммерческая 6 спален
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат
250 м²
€ 450,000
Производство 1 ванная
Helechosa de los Montes, Испания
1 ванных комнат
865 м²
€ 720,000
Производство 2 ванных
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат
961 м²
€ 1,550,000
Коммерческая 7 спален
Helechosa de los Montes, Испания
8 ванных комнат
400 м²
€ 1,100,000
Коммерческая
Helechosa de los Montes, Испания
330 м²
€ 375,000
Коммерческая 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат
210 м²
€ 780,000
Отель 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
5 ванных комнат
280 м²
€ 650,000
Коммерческая
Helechosa de los Montes, Испания
400 м²
€ 365,000
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