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Купить коммерческую недвижимость в Estepona, Испания

13 объектов найдено
Коммерческая 2 спальнив Estepona, Испания
Коммерческая 2 спальни
Estepona, Испания
3 Количество комнат 3 ванных комнат 495 м²
€ 1,200,000
ПРОДАЖА КЛИНИКА. MEDICIN CENTER расположен между Марбельей / Эстепоной со всеми лицензиями и…
Коммерческаяв Estepona, Испания
Коммерческая
Estepona, Испания
530 м²
€ 750,000
Коммерческая недвижимость на продажу, которая имеет очень хорошее расположение. Не упустите …
Коммерческаяв Estepona, Испания
Коммерческая
Estepona, Испания
120 м²
€ 350,000
Коммерческие помещения на продажу, которые принесут вам прибыль. У вас есть шанс инвестирова…
Производствов Estepona, Испания
Производство
Estepona, Испания
1 100 м²
€ 1,270,000
Коммерческаяв Estepona, Испания
Коммерческая
Estepona, Испания
552 м²
€ 2,121,000
Офисв Estepona, Испания
Офис
Estepona, Испания
40 м²
€ 55,000
Коммерческая 1 ваннаяв Estepona, Испания
Коммерческая 1 ванная
Estepona, Испания
1 ванных комнат 130 м²
€ 120,000
Коммерческая 1 ваннаяв Estepona, Испания
Коммерческая 1 ванная
Estepona, Испания
1 ванных комнат 95 м²
€ 80,000
Коммерческая 1 ваннаяв Estepona, Испания
Коммерческая 1 ванная
Estepona, Испания
1 ванных комнат 110 м²
€ 168,000
Коммерческаяв Estepona, Испания
Коммерческая
Estepona, Испания
55 м²
€ 63,000
Коммерческаяв Estepona, Испания
Коммерческая
Estepona, Испания
25 м²
€ 21,000
Коммерческаяв Estepona, Испания
Коммерческая
Estepona, Испания
69 м²
€ 68,900
Офисв Estepona, Испания
Офис
Estepona, Испания
€ 2,200,000
Офисы расположены на первом этаже блока 1 здания, доступ к которому можно получить через три…
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