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Купить коммерческую недвижимость в Эльче, Испания

4 объекта найдено
Коммерческая 1 спальняв Эльче, Испания
Коммерческая 1 спальня
Эльче, Испания
2 ванных комнат 144 м²
€ 112,000
Коммерческие помещения в Эльче, в Альтабихе, с видом на восток, идеально подходят для любого…
Коммерческаяв Эльче, Испания
Коммерческая
Эльче, Испания
500 м²
€ 6,000,000
Продаётся коммерческое помещение в Elche в районе Elche. Общая площадь 500.00 м2, участок 25…
Коммерческая 1 ваннаяв Эльче, Испания
Коммерческая 1 ванная
Эльче, Испания
1 ванных комнат
€ 49,000
Коммерческое помещение в Эльче ID D12989
Коммерческая 1 ваннаяв Эльче, Испания
Коммерческая 1 ванная
Эльче, Испания
1 ванных комнат 100 м²
€ 95,445
Прекрасно адаптированные офисные / складские помещения на продажу в лучшем районе Эльче. Хор…

Параметры недвижимости в Эльче, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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