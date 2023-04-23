Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Аликанте

Коммерческая недвижимость с видом на море в Виналопо-Митха, Испания

Aspe
8
7 объектов найдено
Отель в Aspe, Испания
Отель
Aspe, Испания
1 000 м²
€ 1,750,000
ОписаниеПродажа рентабельного Отеля 2* на берегу моря в Аликанте: 1.750.000 Евро!Построен в …
Коммерческая в Aspe, Испания
Коммерческая
Aspe, Испания
9 700 м²
€ 3,500,000
ОписаниеПродажа торгового центра с супермаркетом CONSUM в Аликанте!Супермаркет Consum занима…
Отель в Aspe, Испания
Отель
Aspe, Испания
3 260 м²
€ 1,900,000
ОписаниеПродажа нового отеля-резиденции для пожилых людей, 1,9 млн. евро в Аликанте, Испания…
Отель в Aspe, Испания
Отель
Aspe, Испания
1 400 м²
€ 2,700,000
ОписаниеПродажа Отеля 3* в Аликанте на самом берегу моря, 2.7 млн.€ !!!Площадь отеля: 1400 к…
Коммерческая в Aspe, Испания
Коммерческая
Aspe, Испания
400 м²
€ 315,000
ОписаниеПродажа коммерческого помещения в центре Аликанте, 400 кв. метров, 315.000 евро, 8.2…
Коммерческая в Aspe, Испания
Коммерческая
Aspe, Испания
1 900 м²
€ 950,000
ОписаниеПродажа коммерческого помещения в центре Аликанте 950.000€, 7,8% рентабельность!Площ…
Ресторан, кафе в Aspe, Испания
Ресторан, кафе
Aspe, Испания
160 м²
€ 880,000
ОписаниеПродажа ресторана на первой линии моря в Аликанте: 880.000 Евро!!!Новый ресторан с у…
Realting.com
Перейти