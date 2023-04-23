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Отели с видом на море в Виналопо-Митха, Испания

Aspe
3
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3 объекта найдено
Отель в Aspe, Испания
Отель
Aspe, Испания
1 000 м²
€ 1,750,000
ОписаниеПродажа рентабельного Отеля 2* на берегу моря в Аликанте: 1.750.000 Евро!Построен в …
Отель в Aspe, Испания
Отель
Aspe, Испания
3 260 м²
€ 1,900,000
ОписаниеПродажа нового отеля-резиденции для пожилых людей, 1,9 млн. евро в Аликанте, Испания…
Отель в Aspe, Испания
Отель
Aspe, Испания
1 400 м²
€ 2,700,000
ОписаниеПродажа Отеля 3* в Аликанте на самом берегу моря, 2.7 млн.€ !!!Площадь отеля: 1400 к…
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