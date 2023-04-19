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Купить коммерческую недвижимость с бассейном в Валье-де-Кофрентес, Испания

1 объект найдено
Коммерческаяв Cortes de Pallas, Испания
Коммерческая
Cortes de Pallas, Испания
1 300 м²
€ 2,600,000
ОписаниеПродажа здания, 24 туристических апартамента, 2,6 млн. Евро, 6,15 % рентабельность. …
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