ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Магазин
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Магазины
Магазины с видом на море в el Camp de Turia, Испания
Магазин
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая
Гуардамар, Испания
€ 1,772,124
Продаётся коммерческое помещение в Гуардамаре в районе Guardamar. Общая площадь 0.00 м2, сос…
Отель
Барселона, Испания
€ 4,910,905
Испания г.Барселона Отель 4**** рядом с площадью Испании …
Коммерческая
Барселона, Испания
354 м²
€ 631,453
Коммерческое помещение под супермаркет расположено в центре Барселоны, Коста Брава. Площадь …
Коммерческая 1 ванная
Эльче, Испания
1 ванных комнат
100 м²
€ 91,333
Прекрасно адаптированные офисные / складские помещения на продажу в лучшем районе Эльче. Хор…
Коммерческая 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат
215 м²
7/8 Этаж
€ 934,058
Фантастический пентхаус на берегу Средиземного моря с потрясающими панорамным видом и отделк…
Отель 6 спален
Барселона, Испания
6 Количество комнат
3 ванных комнат
275 м²
€ 1,516,280
Цена снижена с 1 850 000 до 1 700 000 евро. Хостел в районе Эшампле города Барселона …
Коммерческая
Helechosa de los Montes, Испания
€ 625,000
Продаётся земельный участок в городе Playa de Aro На данный момент на участке построен дом,…
Коммерческая 2 спальни
Los Balcones, Испания
2 ванных комнат
179 м²
2/2 Этаж
€ 213,400
Новый жилой комплекс в Торревьехе - 24 современные виллы с частным бассейном и 64 комфортабе…
Коммерческая 2 ванных
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
236 м²
-1 Этаж
€ 362,301
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Playa de los locos, располагается на …
Коммерческая 11 спален
Аликанте, Испания
12 ванных комнат
270 м²
Количество этажей 2
€ 741,316
Солнечная недвижимость имеет исключительный вид на замок и непревзойденное расположение - в …
Отель
Aspe, Испания
3 260 м²
€ 1,900,000
ОписаниеПродажа нового отеля-резиденции для пожилых людей, 1,9 млн. евро в Аликанте, Испания…
Коммерческая
Estepona, Испания
25 м²
€ 21,000
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты