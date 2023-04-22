Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Магазины

Магазины с видом на горы в el Camp de Turia, Испания

Магазин В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
26 м²
€ 9,845
Продаётся гараж в Торревьехе в районе Curva del Palangre. Общая площадь 26.00 м2, состоит из…
Коммерческая 1 спальня в Gandia, Испания
Коммерческая 1 спальня
Gandia, Испания
80 м²
€ 106,000
Продается коммерческое помещение на одной из центральных улиц Playa de Gandia. Его можно исп…
Коммерческая 1 спальня в Торревьеха, Испания
Коммерческая 1 спальня
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 120 м²
€ 282,290
Учрежденный ресторан в Торрете II Бар и комната для гостей около 100 квадратных мет…
Коммерческая в Барселона, Испания
Коммерческая
Барселона, Испания
432 м²
€ 848,247
Испания г.Барселона &nbsp; Коммерческое&nbsp; помещение - клиника …
Коммерческая в Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
380 м²
€ 59,071
Продаётся гараж в Торревьехе в районе Playa del cura. Общая площадь 380.00 м2, состоит из 1 …
Коммерческая в Helechosa de los Montes, Испания
Коммерческая
Helechosa de los Montes, Испания
€ 700,000
Продаётся здание с несколькими квартирами под ремонт вблизи пляжа и центра города Playa de A…
Коммерческая 3 спальни в Бенидорм, Испания
Коммерческая 3 спальни
Бенидорм, Испания
3 ванных комнат 207 м² 1/8 Этаж
€ 362,751
Первая линия моря! Рентабельность 30-50%! Первое место на рынке недвижимости! Редкий шанс вы…
Ресторан, кафе в Union Hill-Novelty Hill, США
Ресторан, кафе
Union Hill-Novelty Hill, США
192 м²
€ 401,368
Уютный ресторан, расположенный в районе Ла Майрэна, Марбелья. Потрясающие панорамные …
Коммерческая 3 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Коммерческая 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 246 м² 6/7 Этаж
€ 544,620
Первая линия моря! Рентабельность 30-50%! Первое место на рынке недвижимости! Редкий шанс вы…
Отель в Мадрид, Испания
Отель
Мадрид, Испания
€ 102,682,559
Испания г. Мадрид &nbsp; Отель 5***** &nbsp; Потрясающий отель…
Коммерческая 1 спальня в Эльче, Испания
Коммерческая 1 спальня
Эльче, Испания
2 ванных комнат 144 м²
€ 107,175
Коммерческие помещения в Эльче, в Альтабихе, с видом на восток, идеально подходят для любого…
Отель в Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
1 047 м²
€ 5,124,109
Испания Коста Гарраф &nbsp; Апарт-отель на первой линии &nbsp; …
Realting.com
Перейти