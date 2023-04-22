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Магазины в el Camp de Turia, Испания

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1 объект найдено
Магазин в Casinos, Испания
Магазин
Casinos, Испания
3 510 м²
€ 9,000,000
ОписаниеПродажа торгового центра в Валенсии — нового супермаркета Mercadona и Burger King: 9…
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