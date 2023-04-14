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Купить коммерческую недвижимость в Бах-Виналопо, Испания

Santa Pola
5
Эльче
4
9 объектов найдено
Коммерческая 1 спальняв Эльче, Испания
Коммерческая 1 спальня
Эльче, Испания
2 ванных комнат 144 м²
€ 112,000
Коммерческие помещения в Эльче, в Альтабихе, с видом на восток, идеально подходят для любого…
Коммерческаяв Эльче, Испания
Коммерческая
Эльче, Испания
500 м²
€ 6,000,000
Продаётся коммерческое помещение в Elche в районе Elche. Общая площадь 500.00 м2, участок 25…
Коммерческая 1 ваннаяв Эльче, Испания
Коммерческая 1 ванная
Эльче, Испания
1 ванных комнат
€ 49,000
Коммерческое помещение в Эльче ID D12989
Коммерческая 1 ваннаяв Эльче, Испания
Коммерческая 1 ванная
Эльче, Испания
1 ванных комнат 100 м²
€ 95,445
Прекрасно адаптированные офисные / складские помещения на продажу в лучшем районе Эльче. Хор…
Коммерческая 1 спальняв Santa Pola, Испания
Коммерческая 1 спальня
Santa Pola, Испания
1 ванных комнат 120 м²
€ 113,500
Коммерческие помещения на продажу в Residencial Novamar 2. Аликанте. Если вы мечтали открыть…
Коммерческая 2 спальнив Santa Pola, Испания
Коммерческая 2 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 79 м² 2/2 Этаж
€ 135,000
Роскошный комплекс с разнообразными пейзажами ждет вас! Развитая инфраструктура, различные п…
Коммерческая 2 спальнив Santa Pola, Испания
Коммерческая 2 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 79 м² 1/2 Этаж
€ 165,000
Роскошный комплекс с разнообразными пейзажами ждет вас! Развитая инфраструктура, различные п…
Коммерческая 3 спальнив Santa Pola, Испания
Коммерческая 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 172 м²
€ 355,000
Предлагаем недвижимость в отличном современном жилом комплексе района Гран Алакант!Выигрышно…
Коммерческая 2 спальнив Santa Pola, Испания
Коммерческая 2 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 131 м²
€ 285,000
Предлагаем недвижимость в отличном современном жилом комплексе района Гран Алакант!Выигрышно…

Параметры недвижимости в Бах-Виналопо, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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