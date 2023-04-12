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Купить инвестиционная недвижимость в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания

Торревьеха
2
Rojales
1
Инвестиционная В архив
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3 объекта найдено
Инвестиционнаяв Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Инвестиционная
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
249 м²
€ 660,000
Продаётся здание в Los Montesinos в районе LOS MONTESINOS. Общая площадь 249.00 м2, здание 2…
Инвестиционная 4 спальнив Торревьеха, Испания
Инвестиционная 4 спальни
Торревьеха, Испания
3 ванных комнат 322 м²
€ 579,900
Продаётся здание в Торревьехе в районе Paseo maritimo. Общая площадь 322.00 м2, здание 2007 …
Инвестиционнаяв Торревьеха, Испания
Инвестиционная
Торревьеха, Испания
1 100 м²
€ 1,900,000
Продаётся здание в Торревьехе в районе Centro. Общая площадь 1100.00 м2, состоит из 1 комнат…

Параметры недвижимости в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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