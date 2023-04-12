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Купить отель с видом на море в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания

Orihuela
30
Торревьеха
1
Отель В архив
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2 объекта найдено
Отельв Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
€ 6,500,000
Испания Коста Брава Отель 3*** на первой линии Вели…
Отельв Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Отель
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
2 732 м²
€ 5,995,000
Испания Коста дель Маресме &nbsp; Новый отель 3*** в 200м от пляжа &a…

Параметры недвижимости в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания

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с бассейном
с видом на озеро
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