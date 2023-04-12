ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Отель
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
Вега-Баха-дель-Сегура
Гостиницы, отели
Купить отель с видом на горы в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Orihuela
30
Торревьеха
1
Отель
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая 16 спален
Кальпе, Испания
Количество этажей 9
€ 1,575,000
Предлагаем замечательную возможность для ваших вложений и для вашего дохода.В стоимость вход…
Отель
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
2 000 м²
€ 18,500,000
ОписаниеПродажа Бутик-Отеля 4* в центре Мадрида 18.5 млн евро!40 номеров.расположен рядом с …
Отель
Sabinanigo Alto, Испания
3 450 м²
€ 2,500,000
ОписаниеПродажа горнолыжного 3* отеля в Испании : 2,5 млн евро с 6,4% рентабельности .Отель …
Офис
Teulada, Испания
€ 15,931,703
Тип продукта : Торговый парк в Теулада , провинция Аликанте. Зона : город Теул…
Коммерческая 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат
117 м²
1/7 Этаж
€ 313,000
Первая линия моря! Рентабельность 30-50%! Первое место на рынке недвижимости! Редкий шанс вы…
Производство 2 ванных
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат
961 м²
€ 1,550,000
Коммерческая 16 спален
Дения, Испания
16 ванных комнат
904 м²
Количество этажей 2
€ 1,300,000
Предлагаем потрясающий отель всего в 400 м от моря в отличном районе, в красивом курортном г…
Коммерческая
Барселона, Испания
200 м²
€ 426,125
Коммерческое помещение в районе Эшампле города Барселона. В одном квартале от Авениды…
Коммерческая
Торревьеха, Испания
82 м²
€ 52,260
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Centro. Общая площадь 82.00 м2, состо…
Коммерческая
Аликанте, Испания
232 м²
€ 160,000
Коммерческие помещения с высокой прибыльностью, в настоящее время сданы в аренду для парковк…
Офис
Барселона, Испания
185 м²
€ 237,995
Коммерческое помещение в районе Эшампле города Барселона. Общая площадь 185 м.кв. В…
Отель
Orihuela, Испания
€ 5,837,303
Испания Коста Брава Отель 3*** на первой линии Вели…
Параметры недвижимости в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты