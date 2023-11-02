ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Магазин
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Испания
Коста-дель-Маресме
Магазины
Магазины в Коста-дель-Маресме, Испания
коммерческая недвижимость
4
рестораны
3
Магазин
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Офис с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
96 м²
ОписаниеСтильный офис в Altea Hills.Расположение: ALTEA HILLS – один из самых известных и пр…
€499,517
Рекомендовать
Отель
Мадрид, Испания
2 300 м²
Испания г.Мадрид Апарт-отель в центре Мадрида Апарт-отел…
€8,13 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Торревьеха, Испания
96 м²
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Centro. Общая площадь 96.00 м2, комме…
€113,348
Рекомендовать
Офис с лифтом, с гаражом, с Autobus
Эльче, Испания
277 м²
Inmobiliaria Casamayor представляет вам этот офис для продажи и аренды площадью 277 м2 в Elc…
€334,944
Рекомендовать
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
104 м²
Коммерческое помещение в ближайшем пригороде Барселоны - Бадалона. Торговая улица с …
€457,433
Рекомендовать
Склад с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
2 049 м²
Промышленный склад в аренду и продажу, расположенный в промышленной зоне Llano del Espartal,…
€988,824
Рекомендовать
Коммерческая с террасой, с Pool, с общественным бассейном
Торревьеха, Испания
572 м²
Продаются в Ла Мата, Торревьеха, три помещения общей площадью 572 м2. Они не продаются отдел…
€160,249
Рекомендовать
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sencelles, Испания
1 815 м²
ОписаниеПродажа 5* Бутик-Отеля на Майорке 10 млн евро.Эксклюзивный 5* Отель, входящий в прес…
€10,10 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Аликанте, Испания
12 м²
Большое гаражное пространство, расположенное на улице Тукуман со швейцаром и с доступом чере…
€23,915
Рекомендовать
Коммерческая
Барселона, Испания
138 м²
Снижение цены. Старая цена 308 000 евро. Коммерческое помещение в районе Эшампле горо…
€279,128
Рекомендовать
Коммерческая
Барселона, Испания
75 м²
Коммерческое помещение в центре города Барселона, в нескольких минутах ходьбы от Площ…
€705,754
Рекомендовать
Офис
Барселона, Испания
195 м²
Коммерческое помещение в районе Грасия города Барселона. Общая площадь 195 м.кв. …
€238,052
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL